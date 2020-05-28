الاتحاد الأوروبي يرحب باستئناف مفاوضات سد النهضة

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، باستئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مطالبا بخفض التوتر بين الأطراف الثلاثة.وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال محادثته مع مفوض السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرق، اليوم، إنهم يرحبون باستئناف المحادثات بين الدول الثلاث حول أزمة السد.وشدد بوريل على أهمية خفض حدة التوتر بين الدول الثلاث بشأن السد، والسعي لإيجاد حل يرضي الجميع، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للبلدان الثلاثة.يذكر أن مصر أعلنت، الأسبوع الماضي، استعداد استئناف المفاوضات حول سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، كما أعلنت إثيوبيا ترحيبها بعودة استئناف المفاوضات.ورفضت الحكومة السودانية، في وقت سابق، توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة متمسكة بتوقيع اتفاق ثلاثي يتناول كافة الجوانب الفنية للسد.