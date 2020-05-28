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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الفلاحين» تطالب بتوفير عجول البتلو للمربين

الخميس 28/مايو/2020 - 07:11 م
حسين عبدالرحمن أبوصدام،
حسين عبدالرحمن أبوصدام،
عبدالناصرمحمد
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قال  حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع "البتلو" يعد أكبر المشاريع القومية في مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع ذبح صغار العجول ودعم مزارع المواشي النظامية وصغار المربين، من خلال مدهم بعجول تسمين يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتمويل من البنك الزراعي المصري، وتضمن وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء بعض الرءوس في نهاية الدورة، عقب تسمينها، لطرحها للبيع في منافذها بأسعار مناسبة.

وأضاف أبوصدام، في تصريحات له اليوم، أنه بإمكانية أي مربي الحصول على قرض التمويل بالتقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة التابع لها، مرفق معه صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، والضامن إن وجد، وصورة المؤهل الدراسي وبعض الطلبات الأخرى.

وتابع نقيب عام الفلاحين، أنه وبعد عمل معاينة للراغب في الحصول على القرض، من خلال لجنة ثلاثية تضم ممثلا من الطب البيطري، وممثلا من إدارة الإنتاج الحيواني، التابع لقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، وفرع الائتمان بالبنك الزراعي المصري، بحسب القواعد الموجودة مع اللجنة، لضمان جدية المقترض وتوفر مكان ملائم للتربية (حظيرة) في حالة طلب عدد لا يزيد علي 10 رءوس، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 10 رؤوس.

وأوضح، أن دور البنك الزراعي المصري في المبادرة يتلخص في الاستعلام عن مقدم الطلب، وأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض، بالإضافة إلى توفير آلية الصرف اللازم بمعدل 15 ألف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيه للعلائق، بفائدة 5% سنويًا.

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