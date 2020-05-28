كلب مسعور يعقر 5 أشخاص في كفر الشيخ

أكد مصدر بمستشفى برج البرلس في كفر الشيخ، اليوم الخميس، استقبال المستشفى 5 أشخاص إصابتهم بالغة الخطورة، بعد تعرضهم لعقر من كلب مسعور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وهم حاليا يتلقون العلاج اللازم.وأضاف المصدر، خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المصابين الـ5 هم: أشرف السيد جاد شرابي 9 سنوات، ملك محروس مسعد 6 سنوات، عمر محمد كمال 5 سنوات، يوسف عبده محمد 7 سنوات، رحاب سامي 17 سنة، لافتا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وعرضهم على الأطباء المختصين من أجل علاجهم، وقد تم تحويل حالة طفل منهم لمستشفى كفر الشيخ العام.وناشد المصدر، المواطنين بالابتعاد عن الحيوانات الضالة، وذلك لخطورتها واحتمال إحداث ضرر بالغ منها مثلما حدث في هذه الواقعة.