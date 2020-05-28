خطوات تحميل واستخدام تطبيق «صحة مصر» لمواجهة كورونا

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دشنت وزارة الصحة والسكان، تطبيق جديد على الموبيل، يتيح لك متابعة حالتك الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر، ولهذا نستعرض في السطور التالية كيفية تحميل واستخدام تطبيق "صحة مصر".- في البداية عليك التسجيل في التطبيق برقم الموبايل والرقم القومي.- من الضروري أن تسجل أيضا عنوانك "اللوكيشن" الذي تقيم به لإمكانية الوصول إليك.- يقدم لك التطبيق خدمة عمل بلاغ عن حالة الإصابة بكورونا.- يمكنك معرفة خريطة بأقرب مستشفيات الكشف عن كورونا أقربها لمحل إقامتك.- التطبيق سينبهك إذا حاولت الدخول إلى منطقة بها الكثير من المصابين أو حجر صحي.- سيخبرك التطبيق بكيفية التعامل مع أي مصاب كورونا.- متابعة لكل تعليمات العزل المنزلي والإجراءات الاحترازية.- يمكنك من خلاله معرفة كافة تفاصيل خطة التعايش التي ستطبقها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.- متابعة مستمرة لآخر الأخبار والإحصائيات اليومية للإصابات.يذكر أن وزارة الصحة، خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.