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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تصدر تعليمات احترازية لمنع تفشي كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 07:01 م
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
هبه عويضه
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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية التشديد على جميع العاملين بالمديرية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بناء على توجيهات الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

ونبه الشيخ خشبة، في بيان له اليوم الخميس، على جميع العاملين بديوان عام مديرية الأوقاف، والإدارات الفرعية التابعة لها، بالالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ الآتي:


- ارتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعية.

- عدم المصافحة والمعانقة.

- ترك مسافات كافية بين الأشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.

وأكد وكيل الوزارة أنه لن يسمح لأي فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية، والإدارات الفرعية، دون ارتداء الكمامة وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

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