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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا ترفع قيود التنقل داخل البلاد وتعيد فتح المطاعم

الخميس 28/مايو/2020 - 06:23 م
الفرنسي إدوار فيليب
الفرنسي إدوار فيليب
محمد عمر
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، مساء اليوم، عن رفع القيود عن التنقل داخل البلاد رغم الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي في بيان له اليوم، عن استمرار حظر الأنشطة الرياضية في البلاد حتى 21 يونيو المقبل، مؤكدا تأييد باريس لإعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 يونيو المقبل.

وأكد فيليب، رفع القيود عن حركة التنقل الداخلية وإعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم اعتبارًا من 2 يونيو المقبل.

وأشارت فرنسا الثلاثاء الماضي، إلي أن عدد الوفيات جراء كورونا بلغ 28530 حالة، وهو رابع أكبر عدد لحالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حول العالم، إلا أن أعداد المصابين بكورونا في تراجع مستمر حيث بلغت حوالي 224 ألف إصابة مؤكدة.

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