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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تطهير مبنى الجبلاية وعزل 13 موظفا بعد إصابة «سعد» بفيروس كورونا
الخميس 28/مايو/2020 - 06:20 م
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قام فريق من وزارة الصحة بتطهير مقر اتحاد الكرة بالكامل اليوم بعد ثبوت إصابة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بفيروس كورونا.
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