محافظ القاهرة يتابع مع رؤساء الأحياء مستجدات مكافحة كورونا (صور)

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأن هناك تواصل مستمر مع كافة رؤساء أحياء العاصمة (39 حي) لتلقي التقارير المتعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة.ونوه إلى أن خطة العمل تشمل في المقام الأول تعقيم المنشآت والشوارع، ولا سيما مع اقتراب نهاية عطلة عيد الفطر المبارك وعودة المواطنين لمقرات عملهم، كما تشمل أيضا منع وجود أي تجمعات من المواطنين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بغلق كافة المحال التجارية والالتزام بموعد الحذر بحزم وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.وتواصل المحافظ مع رؤساء أحياء المنطقة الغربية الذين اطلعوا على جهود أجهزة الأحياء المتعلقة بأعمال التطهير والتعقيم، حيث تمت الجهود الآتية:- حي الوايلي: تطهير وتعقيم الشوارع بدء من ميدان وشارع العباسية حتى ميدان الجيش – تطهير مبنى رئاسة حى الوايلى.- حي باب الشعرية: تعقيم وتطهير مستشفى سيد جلال، تطهير مدرسة التوفيق الاعدادية.- حي الموسكي: تطهير شوارع الموسكي، تعقيم مدرسة فاطمة الزهراء والتي يتم فيها صرف المعاشات.- حي عابدين: رش شارع حسن الأكبر وشارع إبراهيم خليل وشارع غيط العدة والمناطق المحيطة به.- حي الأزبكية: تطهير وتعقيم مبنى وإدارات رئاسة حى الأزبكية.- حي بولاق أبو العلا، تعقيم مبني الحي والأتوبيس الخاص بالعاملين.