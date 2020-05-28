مطروح: تطهير السيارات ببوابة رسوم وادي النطرون لمكافحة كورونا

كثفت إدارة الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة العلمين تحت إشراف رضا جاب الله رئيس المدينة، أعمال الرش والتطهير في بوابة الرسوم على طريق وادي النطرون لتكثيف أعمال الرش وتطهير السيارات المتوجهة إلى داخل المدينة في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة استمرار أعمال التطهير خاصة خلال الأيام القادمة، مع تزايد حركة توافد العمالة والموظفين العاملين الوافدين من محافظات أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتنبيه بضرورة تواجد فرق التطهير والرش والفرق الطبية على مداخل المدن.وشدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق، على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة باستمرار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، مع استعداد المحافظة لاستقبال العائدين إليها من المحافظات الأخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.ووجه لرؤساء المدن التنبيه على جميع العاملين بالمصالح العائدين بعزل أنفسهم لمدة أسبوع، مع متابعتهم بصفة مستمرة والتوجه إلى أقرب مستشفى مختص حال ظهور أى أعراض مرضية عليهم.