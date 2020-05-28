«تعليم القاهرة» تفتح باب التظلمات على نتائج الامتحانات

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافطة القاهرة، فتح باب التظلم من نتائج الامتحانات، لجميع صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ابتداء من الأحد 31 مايو 2020، وحتى الخميس 18 يونيو 2020.كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت نتائج جميع الصفوف، للمرحلتين، ابتدائي وإعدادي، قبل عيد الفطر المبارك.كان الدكتور طارق شوقي وزير التريية والتعليم والتعليم قرر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبدالها بمشروعات بحثية، كإجراء احترازي لعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.