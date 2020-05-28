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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاقتصاد اللبنانى: البنك المركزى يدعم أسعار سلة غذائية حفاظا على الأمن الغذائى

الخميس 28/مايو/2020 - 06:11 م
وزير الاقتصاد والتجارة
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمة،
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راءول نعمة، عن دعم مصرف لبنان المركزي لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية، تحت مسمى "سلة غذائية" حفاظا على الأمن الغذائي، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الدولار في مواجهة الليرة اللبنانية والذي ترتب عليه ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار السلع والمنتجات في البلاد.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني- في مؤتمر صحفي عقده اليوم- إن دعم مصرف لبنان المركزي للسلة الغذائية سيؤدي إلى تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، على نحو يشكل دعما للمواطن اللبناني الذي يتألم من الارتفاعات المتتالية في الأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان.

وأضاف: "هذه السلة الغذائية تؤمن كامل المكونات الغذائية الأساسية، أي البروتين النباتي والحيواني والنشويات وغيرها، وليس الهدف اختيار سلع رخيصة بل كل المكونات الغذائية التي يحتاج إليها المواطن اللبناني".

واستعرض وزير الاقتصاد السلع التي تتضمنها السلة الغذائية المدعومة من البنك المركزي، والتي تضم السكر والأرز مواد صناعة الزيوت النباتية والحبوب (العدس والحمص والفاصوليا والفول والسمسم والخميرة والحليب ومعلبات التونة والمواشي والعلف والأدوية واللقاحات البيطرية)، إلى جانب الأسمدة وبذور الخضروات والأشجار المثمرة.

وكان مصرف لبنان المركزي أصدر- أمس- قرارا لتسهيل تمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، وذلك بتمكين البنوك اللبنانية من توفير العملات الأجنبية (الدولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بـ1500 ليرة لبنانية) لتلبية حاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والأولية.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الجاري الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و11 مليارا من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.

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