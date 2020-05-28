أحمد داوود أوغلو: نظام أردوغان جعل مني رئيس وزراء دمية

قال أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل ورئيس وزراء تركيا السابق "إن نظام أردوغان جعل مني رئيس وزراء دمية".وأضاف "أوغلو" خلال حواره المذاع عبر فضائية "extra news": "لا أعتقد أن الهيكل الاستبدادي سيبقى في تركيا والعالم".وتابع: "شعرت بالحرية أكثر عندما تركت منصبي كرئيس وزراء"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص بداخل الحزب الذين يشعرون بالرضا تجاه مسلك الحزب قليل جدًا، مؤكدا أن هناك مشاكل خطيرة جدًا بشأن وضع الديموقراطية في تركيا.أحمد داود أوغلو، سياسي تركي وخبير في العلاقات الدولية وسفير ورئيس وزراء تركيا والرئيس الثاني لحزب العدالة والتنمية في الفترة ما بين 2014- 2016 خلفًا لأردوغان سابقًا، وقد خلفه بن علي يلدرم في رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة. وعين في الحكومة الستين والواحدة والستين كوزير خارجية من قبل أردوغان. وعمل كمستشار في السياسة الخارجية لعبد الله غل وأردوغان في الفترة من عام 2003 إلى عام 2009. ودخل البرلمان التركي كنائب عن قونية وعضو في حزب العدالة والتنمية في فترة 2011 و2015. واستقال من منصب رئيس الوزراء في 22 مايو 2016.