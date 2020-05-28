دومينيك حوراني تطلق أغنية «كورونا» من المنزل

‎تستعد المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، لإطلاق أغنيتها الجديدة "بس تعا"، والتي تدور حول الحجر المنزلي جراء فيروس كورونا المستجد.وتعد تلك الأغنية هي التعاون الأول لها مع الشاعر فادي أسعد عن موضوع كورونا.‎وقامت دومينيك حوراني بتصوير الأغنية بكاملها من خلال هاتفها المحمول ذاتيًا خلال ثلاثة أيام، حيث حرصت دومينيك أن يتماشى مع مبادئ التباعد الاجتماعي.وكانت معظم اللقطات التي تظهر في الكليب من داخل منزلها.و‎الأغنية تأليف فادي أسعد، وتوزيع الموسيقار فادي السيد من جدة، ومونتاج فؤاد السيدش، بإشراف جان متري من بيروت.