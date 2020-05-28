"لا زالت حية وتعالج بالمطرية".. مصادر تكشف أكاذيب الإخوان عن سيدة منشية البكري

نفت مصادر مسؤولة ما تداوله إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، من شائعات عن وفاة مريضة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، أمام مستشفى منشية البكري، بعدما رفضت الإدارة استقبالها، مؤكدة أن المريضة نقلت إلى مستشفى المطرية وتخضع للعلاج.وكانت قناة "مكملين" الإرهابية قد ادعت وفاة سيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أمام مستشفى منشية البكري بعد رفض المستشفى استقبالها.ونفت أسرة السيدة ما روجه إعلام الإخوان، وأكدوا أن السيدة تدعى "آمال فاروق علي"، "60 سنة"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وتخضع الآن للعلاج داخل مستشفى المطرية، بعدما قامت ابنتها هناء إبراهيم محمد بنقلها إليه، وأنه تتم متابعة حالتها داخل المستشفى حاليا.