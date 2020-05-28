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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع مستجدات الملف الصحى مع مديرى المستشفيات

الخميس 28/مايو/2020 - 05:52 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والنوعية على مستوى المحافظة، وبحضور بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية أبوجبل مديرة الطب الوقائي بالمديرية، لمتابعة سير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الحكومية، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات كورونا، في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن.

واستمع المحافظ من مديري المستشفيات للموقف الحالي والوضع القائم للمنظومة الصحية بكل مستشفى بما يتوافق مع خطة المحافظة التي تتضمن الحلول والبدائل اللازمة لكل السيناريوهات المحتملة، فيما يخص تداعيات فيروس كورونا، وكذا سير المنظومة الصحية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفيات في كافة أنواع التخصصات.
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

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