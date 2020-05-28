العثور على مسنة مقتولة فى منزلها بالبحيرة

عثر أهالي قرية الحناوي التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، على جثة سيدة تبلغ من العمر 81 عاما داخل منزلها وبها عدة كدمات بالوجه وطعنه بالبطن وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بعثور الأهالي بقرية الحناوية التابعة لدائرة المركز، على جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 81 عاما داخل منزلها وبها بعض الكدمات في وجهها وطعنة بالبطن وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.أمر اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العقيد محمد حنفي خالد، مفتش المباحث، والرائد إسلام السعدني، والرائد كريم الشوني، لسرعة كشف غموض الواقعة.وانتقل المستشاران عبدالرحمن صبحي ومحمد مجدي، وكيلا النائب العام بسكرتارية محمد خليف، لمناظرة الجثة وجرى التصريح بالدفن عقب العرض على الطب الشرعي.