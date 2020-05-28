«السكة الحديد»: وصول 35 عربة و20 جرار GE فى شهر يونيو

كشف المهندس سامي عبدالتواب نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشئون المسافات الطويلة، عن وصول 35 عربة روسية ضمن صفقة 1300 عربة المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية، والتي تصل تكلفتها إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر.وأضاف "عبدالتواب"، لـ"الدستور"، إن العربات الروسي من المخطط وصولها ميناء الإسكندرية نهاية شهر يونيو المقبل، على أن يصل 35 عربة كل شهر حتي انتهاء عدد العربات بالكامل، وستعمل بشكل فوري على الخطين القبلى والبحري لتحل محل العربات القديمة، وذلك حرصا من وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد لتحسين مستوي الخدمة.متابعا، أنه سيتم أيضا وصول 20 جرارا من المتعاقد عليها مع شركة جينرال إلكتريك، وذلك يوم 4 من شهر يونيو المقبل، موضحا أن تلك الجرارات ضمن صفقة 100 جرار المتعاقد عليها مع الشركة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تأهيل 100 جرار وإعادة تأهيل 80 جرارا وتدريب 30 مهندسًا و245 فنيا بالسكة الحديد في مصانع الشركة وتأهيلها.وأشار نائب رئيس هيئة السكة الحديد إلي أنه يتم فى الوقت الحالى تدريب السائقين فى السكة الحديد على الجرارات الجديدة للتمكن من قيادتها بشكل ميسر وبدون أو عوائق.