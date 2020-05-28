رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رومانيا تخفف مزيدًا من إجراءات العزل العام اعتبارًا من 1 يونيو

الخميس 28/مايو/2020 - 04:49 م
كلاوس يوهانيس
كلاوس يوهانيس
وكالات
طباعة
قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الخميس، إنه سيتم السماح بالسفر على الطرق الدولية وبالسكك الحديدية اعتبارا من أول يونيو، وذلك بعد إجراءات للعزل العام استمرت شهرين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وبدأت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تخفيف إجراءات العزل العام في 15 مايو، وسجلت رومانيا 18791 حالة إصابة بفيروس كورونا و1229 وفاة.

واعتبارا من يوم الإثنين، ستُفتح المقاهي في ظل إرشادات لتحقيق التباعد الاجتماعي وسيُسمح بجلوس أربعة أفراد فقط كحد أقصى على كل طاولة.

وسيتمكن الرومانيون من السفر بين المدن دون قيود، وسيُسمح بإقامة فعاليات خارج المنازل يشارك فيها ما يصل إلى 500 شخص، كما يمكن إقامة بعض الأحداث الرياضية في الهواء الطلق دون جمهور.

موضوعات متعلقة

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا

وقف إعلان كمامة «قطونيل» لعدم الالتزام بضوابط التصنيع

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

اشتباكات حادة بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق جنوب طرابلس

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

بدون قصد.. كيف بدأ «الديلفرى» فى مصر؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

أطباء بلا حدود: أسواق أدوات الحماية من كورونا غير مراقبة وخطرة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

منوعات

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف عملها منتصف يونيو

روسيا توقف العمل ببطاقات مشجعي كأس العالم 2018

الخطوط الكويتية تنهى خدمات 1500 موظف أجنبى

أبرزها دم السلحفاة.. علاجات «خرافية» لكورونا حول العالم

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
إوعى يمينك إوعى شمالك: الحمير والناس قبل التحديث
مؤمن المحمدي
حمير زكي طليمات
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عامًا (2)
جلال حمام
المصريون السيناوية أبطال في كل معارك الوطن
المزيد

الثقافة

70 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

«التشكيليين» تحذر الفنانين من التعامل مع غير الممثلين للنقابة

«المصطبة» ينتج فيلمًا تسجيليًا عن تصنيع آلة السمسمية

دار «الآداب» تصدر الجزء الثاني من رواية «مقتل الكومنداتور»