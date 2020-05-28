رومانيا تخفف مزيدًا من إجراءات العزل العام اعتبارًا من 1 يونيو

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الخميس، إنه سيتم السماح بالسفر على الطرق الدولية وبالسكك الحديدية اعتبارا من أول يونيو، وذلك بعد إجراءات للعزل العام استمرت شهرين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وبدأت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تخفيف إجراءات العزل العام في 15 مايو، وسجلت رومانيا 18791 حالة إصابة بفيروس كورونا و1229 وفاة.واعتبارا من يوم الإثنين، ستُفتح المقاهي في ظل إرشادات لتحقيق التباعد الاجتماعي وسيُسمح بجلوس أربعة أفراد فقط كحد أقصى على كل طاولة.وسيتمكن الرومانيون من السفر بين المدن دون قيود، وسيُسمح بإقامة فعاليات خارج المنازل يشارك فيها ما يصل إلى 500 شخص، كما يمكن إقامة بعض الأحداث الرياضية في الهواء الطلق دون جمهور.