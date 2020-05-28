رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بولا يترأس اجتماعه الأسبوعي «أونلاين».. غدًا

الخميس 28/مايو/2020 - 04:32 م
الأنبا بولا
الأنبا بولا
تريزة شنودة
طباعة
يترأس الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها، مساء غد الجمعة، اجتماعه العام الأسبوعي، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، دون حضور أقباط الإيبارشية.

ويحرص نيافته على إلقاء عظات روحية أسبوعية، وترأس قداسا أسبوعيا طوال فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار حرصه على الدعم الروحي للأقباط طوال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الصعود المجيد، حيث تتذكر صعود السيد المسيح إلى السماء عقب 40 يوما متصلة من قيامته، بحسب الإيمان المسيحي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع فريق إدارة أزمة كورونا

لقاء عاجل لرئيس الوزراء مع نقيب الأطباء

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

اشتباكات حادة بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق جنوب طرابلس

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

بدون قصد.. كيف بدأ «الديلفرى» فى مصر؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

أطباء بلا حدود: أسواق أدوات الحماية من كورونا غير مراقبة وخطرة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

منوعات

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف عملها منتصف يونيو

روسيا توقف العمل ببطاقات مشجعي كأس العالم 2018

الخطوط الكويتية تنهى خدمات 1500 موظف أجنبى

أبرزها دم السلحفاة.. علاجات «خرافية» لكورونا حول العالم

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
إوعى يمينك إوعى شمالك: الحمير والناس قبل التحديث
مؤمن المحمدي
حمير زكي طليمات
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عامًا (2)
جلال حمام
المصريون السيناوية أبطال في كل معارك الوطن
المزيد

الثقافة

70 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

«التشكيليين» تحذر الفنانين من التعامل مع غير الممثلين للنقابة

«المصطبة» ينتج فيلمًا تسجيليًا عن تصنيع آلة السمسمية

دار «الآداب» تصدر الجزء الثاني من رواية «مقتل الكومنداتور»