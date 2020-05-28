الأنبا بولا يترأس اجتماعه الأسبوعي «أونلاين».. غدًا

يترأس الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها، مساء غد الجمعة، اجتماعه العام الأسبوعي، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، دون حضور أقباط الإيبارشية.ويحرص نيافته على إلقاء عظات روحية أسبوعية، وترأس قداسا أسبوعيا طوال فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار حرصه على الدعم الروحي للأقباط طوال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الصعود المجيد، حيث تتذكر صعود السيد المسيح إلى السماء عقب 40 يوما متصلة من قيامته، بحسب الإيمان المسيحي.