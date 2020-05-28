إيبارشية سمالوط تبث قداس عيد الصعود عبر البث المباشر

قامت إيبارشية سمالوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا ببث صلوات القداس الإلهي لعيد الصعود، اليوم الخميس، عبر تقنية البث المباشر من خلال قناتها الرسمية بموقع مقاطع الفيديو "يوتيوب".وترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران الإيبارشية، صلوات قداس عيد الصعود، دون حضور من شعب الأقباط بالمطرانية، مقتصرًا على حضور كاهن وشماسين فقط.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الصعود المجيد، حيث تتذكر صعود السيد المسيح إلى السماء عقب 40 يوما متصلة من قيامته، بحسب الإيمان المسيحي.