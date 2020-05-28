حملات التطهير تجوب أحياء الجيزة (صور)

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة أمس الأربعاء، بأحياء جنوب وشمال الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق والهرم والدقي والعجوزة.وأكد "راشد"- في بيان اليوم الخميس- أن الحملات أسفرت عن تطهير وتعقيم أكثر من 3000 شارع وواجهات منازل ومحال، مشيرا إلى وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشآت بالمحافظة مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمراكز والمرافق العامة.وشملت الحملة حي بولاق الدكرور وناهيا و6 أكتوبر، وزنين والاتحاد والجمعية وشحاته الجمل والنزهة، ونزلة الدائري والتحرير وترعه صفط اللبن وكفرطهرمس وتقاطعه مع الملكة والعشرين والثلاثيني وترعة عبدالعال وفيصل والمساكن حتي حي الهرم، وحي العمرانية والطالبية الشعب والديواني واليابان وخاتم المرسلين.