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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تستقبل أبحاث طلاب سنوات النقل.. 30 مايو

الخميس 28/مايو/2020 - 04:12 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه تقرر استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل على المنصة الإلكترونية ابتداءً من يوم السبت 30 مايو الجاري، وحتى الخميس 2 يوليو 2020، وذلك طبقا للجدول الزمني المعلن مسبقا، مشيرًا إلى أن المنصة سوف تستقبل الأبحاث لعدد 39228 طالبا بإجمالى 220 ألف بحث، مناشدًا الطلاب بضرورة الاطلاع على الجدول الزمني والالتزام به ورفع الأبحاث أولا بأول، وعدم تأجيل الرفع إلى اللحظات الأخيرة.

وقال الدكتور محمود أبو العز المدير التنفيذي للمعلومات، إن الجامعة قامت بتدشين منصة إلكترونية أعدها مركز نظم المعلومات الإدارية (MIS) يمكن للطالب من خلالها رفع الأبحاث المقررة عليه على الرابط التالي mis.sohag-univ.edu.egres، مشيرا إلى أن مركز الخدمات الإلكترونية قد سخر كل إمكاناته لخدمة الطلاب خلال تلك الظروف الراهنة.

وأضاف الدكتور أحمد مسعود مدير مركز نظم المعلومات الإدارية، أن الطلاب المسموح لهم برفع الأبحاث هم طلاب سنوات النقل فقط، الذين قامو بإنشاء حساباتهم على المنصة في الفترة الماضية، وفي حالة وجود أي استفسارات أثناء رفع الأبحاث يمكن للطالب الاتصال على رقم 01099785457 أو إرسال رسالة على صفحة الفيسبوك facebook.comsohag.mis وسيتم استقبال الاستفسارات والشكاوى على مدار اليوم كاملا.

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