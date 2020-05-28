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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: السيسى حريص على دعم الأطقم الطبية

الخميس 28/مايو/2020 - 04:11 م
السيسي
السيسي
أشرف لاشين
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أشاد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة عين شمس، بالدعم الذي يوجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسر شهداء الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إبعاد وباء كورونا عن الشعب المصري والحفاظ على صحته وحياته، وبذلوا قصارى جهدهم في رعاية المرضى والمصابين، الأمر الذي يستوجب توجيه الدعم لأسرهم وأولادهم.

وأضاف "الكومي"- في بيان له اليوم الخميس- أن الرئيس السيسي دعم شهداء الأطقم الطبية بعدد من القرارات الإيجابية والإنسانية أهمها معاملتهم كشهداء القوات المسلحة والشرطة، وإطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية على المدارس والمنشآت مثل شهداء القوات المسلحة، تقديرًا لما يقدمه جيش مصر الأبيض في مجابهة فيروس كورونا.

وأشار نائب "مستقبل وطن" إلى أن الدولة تدير ملف جائحة كورونا بأسلوب علمى وحنكة كبيرة وفق الإمكانات المتاحة والمعطيات الموجودة وبكل شفافية، بجانب حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الرعاية اللازمة للأطقم الطبية.

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