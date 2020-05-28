بولندا تفكر فى دخول سوق التجزئة

قال وزير دولة بولندي في مقابلة عبر الإنترنت، اليوم الخميس: إن الحكومة البولندية قد تفكر في دخول قطاع البيع بالتجزئة، ولا تستبعد الاستحواذ على سلاسل متاجر البقالة في المستقبل.ومن الممكن أن تستكمل سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة تابعة للحكومة، عمل الشركة البولندية القابضة للأغذية- وهو تكتل محتمل من الشركات من قطاعي الزراعة وتصنيع الأغذية- بشكل جيد.وسيكون الهدف الأساسي لذلك هو ضمان تحقيق هوامش ربح عادلة للمزارعين.وقال نائب وزير الأصول المملوكة للدولة، أرتور سوبون، في مقابلة مع موقع "money.pl" الإلكتروني، إن بولندا لا ترغب في تأميم صناعة البيع بالتجزئة، وهو الأمر الذي سيكون "غير واقعي وغير ضروري"، ولكننا "نرغب في أن نكون موجودين حيث يمكننا ضمان ربح الإنتاج للمزارعين على المدى الطويل".