طبيب كفرالشيخ معلقًا على ما نشرته «الجزيرة»: لا يأتي من ورائهم خير

"إنتوا بتنزلوا صورتي وكلام علي لساني بدون إذني مع اقتصاص جزء منه.. ليه؟! التصرف ده منكم غير مقبول".. هكذا رد الطبيب أحمد شرابي، أحد أطباء كفرالشيخ، على ما نشرته صفحة "الجزيرة- مصر" على فيسبوك، عندما نسبت له مقولة: "لو تقدر.. اقفل على أهل بيتك باب أسمنت مسلح طوال الشهر الجاي فالقادم المرعب"، متهما إياها بالفبركة واجتزاء كلامه لعمل بلبلة ووقيعة، نافيًا عمله بمستشفى الحسين الجامعي في الوقت الحالي.وأضاف الطبيب على صفحته على فيسبوك: أنا معترض تماما على ما تنشره الجزيرة وتدخلها في الشأن المصري وتعمدها نشر البلبلة في أي بلد بتتكلم عنه، هذه القناة لا يأتي من ورائها خير، فأنا معترض على أن اسمي يتذكر فيها من الأساس، ومعترض أكتر إن ييجي اسمي وسط ناس مش هيعجبها كلامي فتبدأ كعادتهم يشتموا ويقلوا ادبهم، دي حاجة متشرفنيش أن اسمي ينزل في قناه زي دي.وتابع الطبيب: أنا غير مسئول عن اللي نشرته قناة الجزيرة علي لساني بدون إذني وبدون توضيح وحاطة صورتي بدون إذن، وحقيقة كلامي هي أننا بدأنا من أسبوع مرحلة العزل المنزلي مجبرين، يعني حالات كورونا تتعزل في البيت وتاخد علاجها في البيت، والمخالطين يعزلوا نفسهم في البيت، والمرعب بقى اللي لاحظته أن حالات كورونا مش ملتزمة بالعزل المنزلي وبتختلط بالناس عادي جدا، وكذلك المخالطين بيخرجوا يمارسوا حياتهم عادي جدا.. والنتيجة انتشار الفيروس بشكل مرعب جدا الفترة الجاية، والمطلوب إن الناس تقعد في بيوتها علشان تقلل فرص العدوى، ولو حد مضطر يخرج يلبس كمامة وميلمسش حد أو حاجه بدون جوانتي ويترمي بعد استخدامه مباشرة، وفي أماكن العمل ممنوع حد من العاملين أو الزبائن يدخل بدون كمامة، وتعمل مسافة مترين بينك وبين أي حد بيكلمك، وتعمل ساتر زجاج أو بلاستيك بين مكتبك وبين الناس، ونغسل ايدينا كل شويه بالماء والصابون أو الكحول علطول.