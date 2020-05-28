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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«لن ننساك».. الشهيد منسي يزين شوارع سوهاج (صورة)

الخميس 28/مايو/2020 - 03:53 م
لن ننساك
لن ننساك
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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"لن ننساك يا منسي".. هكذا جسد الفنان السوهاجي زياد أحمد لوحة جرافيتي في أحد شوارع محافظة سوهاج تتضمن صورة الشهيد العقيد أحمد منسي؛ تكريمًا لروحه الطاهرة التي دافع بها عن أرض سيناء العزيزة، فالأعمال الفنية تتعدد لإبراز ولو جزء بسيط من بطولات "منسي".

وقال الفنان زياد أحمد- في تصريحات صحفية- إن الفكرة جاءت له بعد مطالبة العديد من أبناء محافظة سوهاج برسم الشهيد البطل أحمد منسي على أحد جدران شوارع المحافظة تخليدًا لذكراه وارتباط الشباب ببطولاته التي عرضها مسلسل "الاختيار" خلال شهر رمضان الماضي.

وأشار إلى أن الرسمة لاقت قبولًا كبيرًا جدًا من جميع أبناء المحافظة، وأصبح مكان الرسمة مزارًا لكل أبناء المحافظة لالتقاط الصور التذكارية مع صورة البطل أحمد منسي، الذي يقتدي به الكثير من الشباب كمثال للوطنية الخالصة والفناء في العمل.

وتابع أن الرسمة الجرافيتي استغرقت منه ٧ ساعات لرسمها حتى تليق بصورة البطل أحمد منسي، معلقًا: "فرحتي كانت كبيرة بعد مشاركة عائلة الشهيد المنسي وزوجته السيدة منار سليم الرسمة بعد نزولها على مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى أن مهما فعلنا لن نوفي الشهيد حقه أو حتى جزء بسيط منه.
«لن ننساك».. الشهيد منسي يزين شوارع سوهاج (صورة)
«لن ننساك».. الشهيد منسي يزين شوارع سوهاج (صورة)
«لن ننساك».. الشهيد منسي يزين شوارع سوهاج (صورة)
«لن ننساك».. الشهيد منسي يزين شوارع سوهاج (صورة)

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