زعيم المعارضة التركية: نظام أردوغان يعيش في بذخ (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترانيوز" مقطع فيديو لزعيم المعارضة التركية فى لقاء سابق له يؤكد فيه أن هناك بذخا هائلا فى الدولة، متابعًا: "عندما أقول إن هناك بذخًا فأردوغان لا يقبل بهذا ويقول لا يوجد".وأكد زعيم المعارضة التركية أن نظام أردوغان يعيش فى ترف ثم ينكر ذلك، مؤكدًا أنه لو كان الأمر بيده فأول ما سيقوم به فى الاقتصاد هو تحقيق الادخار للدولة.وأشار إلى أنه إذا تجنبنا الإسراف فلن يكون علينا أخذ الضرائب من الشعب، مضيفًا: تقريرنا حول الإسراف لا يؤخذ به".وأوضح أنه يجب أن تكون الميزانية واضحة وصريحة دون التحايل فى بنودها، مؤكدًا أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتعامل بإسراف مع الميزانية.