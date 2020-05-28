رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زعيم المعارضة التركية: نظام أردوغان يعيش في بذخ (فيديو)

الخميس 28/مايو/2020 - 03:18 م
أردوغان
أردوغان
هدير شعراوي
طباعة
عرضت فضائية "إكسترانيوز" مقطع فيديو لزعيم المعارضة التركية فى لقاء سابق له يؤكد فيه أن هناك بذخا هائلا فى الدولة، متابعًا: "عندما أقول إن هناك بذخًا فأردوغان لا يقبل بهذا ويقول لا يوجد".

وأكد زعيم المعارضة التركية أن نظام أردوغان يعيش فى ترف ثم ينكر ذلك، مؤكدًا أنه لو كان الأمر بيده فأول ما سيقوم به فى الاقتصاد هو تحقيق الادخار للدولة.

وأشار إلى أنه إذا تجنبنا الإسراف فلن يكون علينا أخذ الضرائب من الشعب، مضيفًا: تقريرنا حول الإسراف لا يؤخذ به".

وأوضح أنه يجب أن تكون الميزانية واضحة وصريحة دون التحايل فى بنودها، مؤكدًا  أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتعامل بإسراف مع الميزانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرض الأحد على «الوزراء».. «الدستور» تنشر خطة «الأوقاف» لإعادة فتح المساجد

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

النيابة تأمر بضبط منة عبدالعزيز و6 متهمين فى واقعة «تيك توك»

«مدبولي» لـ«خيري»: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

تعرض الأحد على «الوزراء».. «الدستور» تنشر خطة «الأوقاف» لإعادة فتح المساجد

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

بدون قصد.. كيف بدأ «الديلفرى» فى مصر؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

«الصحة العالمية»: كورونا قد يعيق مكافحة الملاريا فى إفريقيا

منوعات

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف عملها منتصف يونيو

روسيا توقف العمل ببطاقات مشجعي كأس العالم 2018

الخطوط الكويتية تنهى خدمات 1500 موظف أجنبى

أبرزها دم السلحفاة.. علاجات «خرافية» لكورونا حول العالم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جواز رفاعة الطهطاوي
نرمين يسر
دراما الكراهية
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
المزيد

الثقافة

70 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة الشهيرة على «يوتيوب»

«التشكيليين» تحذر الفنانين من التعامل مع غير الممثلين للنقابة

«المصطبة» ينتج فيلمًا تسجيليًا عن تصنيع آلة السمسمية

دار «الآداب» تصدر الجزء الثاني من رواية «مقتل الكومنداتور»