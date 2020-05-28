محاكمة صاحب مصنع عصائر مجهولة المصدر بالمرج
الخميس 28/مايو/2020 - 03:12 م
أمرت نيابة المرج، بإحالة صاحب مصنع لمحكمة الجنح، لتصنيعه عصائر بودرة من مواد مجهولة المصدر بالمرج.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة عصير البودرة بدائرة قسم شرطة المرج- لإدارته المصنع دون ترخيص واستغلاله في تصنيع العصائر البودرة مُستخدمًا مواد مجهولة المصدر بقصد طرحها على الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 982،368 عبوة عصير بودرة "مُعدة للبيع"- 300 كيلوجرام سكر- 50 كيلو جراما ألوان صناعية- كمية من الإستيكرات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة عصير البودرة بدائرة قسم شرطة المرج- لإدارته المصنع دون ترخيص واستغلاله في تصنيع العصائر البودرة مُستخدمًا مواد مجهولة المصدر بقصد طرحها على الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 982،368 عبوة عصير بودرة "مُعدة للبيع"- 300 كيلوجرام سكر- 50 كيلو جراما ألوان صناعية- كمية من الإستيكرات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.