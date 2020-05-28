محاكمة صاحب مصنع عصائر مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بإحالة صاحب مصنع لمحكمة الجنح، لتصنيعه عصائر بودرة من مواد مجهولة المصدر بالمرج.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة عصير البودرة بدائرة قسم شرطة المرج- لإدارته المصنع دون ترخيص واستغلاله في تصنيع العصائر البودرة مُستخدمًا مواد مجهولة المصدر بقصد طرحها على الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 982،368 عبوة عصير بودرة "مُعدة للبيع"- 300 كيلوجرام سكر- 50 كيلو جراما ألوان صناعية- كمية من الإستيكرات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.