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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مؤتمر جامعة طنطا حول كورونا: 500 اكتشاف بيولوجى لعلاج الفيروس

الخميس 28/مايو/2020 - 03:04 م
الدكتور كمال عكاشة،
الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، أن الأبحاث المقدمة في اليوم الأول لمؤتمر "البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" توصلت إلى عدد من النتائج المهمة، منها أنه يوجد نحو 500 اكتشاف بيولوجي يتعلق بالأجسام المضادة واللقاحات والسيتوكينات، إلا أن 77 فقط من هذه الاكتشافات له تأثير مبدئي فى العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، كما أن عدد الأبحاث المقدمة لمكافحة الفيروس كبير جدا، ولا بد من مراجعتها بعناية واختبارها للوصول إلى القرارات الصحيحة بخصوص المكافحة والعلاج.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا أن الأبحاث أكدت أن التباعد الاجتماعي هو أفضل وسائل الوقاية من العدوى، حيث إن ما تسبب فيه الفيروس من وباء جاء لقدرته الكبيرة على التكاثر أو ضعف مناعة الفرد أو كليهما، بالإضافة إلى أن المناعة التى تكتسب بعد التعرض للعدوى لها دور كبير فى الوقاية منه، ولذلك لا بد من عمل توعية مجتمعية قوية، مشيرا إلى أن الأبحاث شددت على ضرورة اتباع القواعد والإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية مواطنيها من الوباء.

وكانت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، قد نظمت المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" يومي 27 و28 مايو الحالي، بمشاركة د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتم بث المؤتمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لتسهيل مشاركة 370 باحثا وعالما من الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأبحاث في أعمال المؤتمر.

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