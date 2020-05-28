الدقيق يكفي 15 يومًا بشمال سيناء والاستعداد لصرف تموين يونيو

تفقد فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، مطحن العريش لمتابعة سير العمل بالمطحن والاطمئنان على عملية الطحن، وذلك استعدادا للشهر القادم، مع تواجد كمية من الدقيق تكفي لمدة 15 يوما، وأنه يجري الطحن على مدار اليوم بالكامل وتم التنبيه على العاملين بالمطحن باتباع التعليمات وعدم مخالفتها، ورافقه خلال الجولة ممثلو الأجهزة الرقابية.واطمئن وكيل وزارة التموين بالمحافظة على عمل المخابز بصورة منظمة، ووفرة الخضار، والفاكهة، وصرف المقررات التموينية للمواطنين وشدد على اتباع التعليمات وعدم المغالاة فى الأسعار.وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد مخازن شركات الجملة بالمحافظات المختلفة بالسلع المدعمة لتقوم بدورها بصرفها لبقالي التموين ومنافذ التوزيع وفروع مشروع جمعيتى لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى.كما تم توفير السلع المدعمة عن شهر يونيو المقبل لبدء الصرف مع بداية الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين وهو 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة، وصرف سلع بقيمة 25 جنيها للفرد الخامس فأكثر، إلى جانب صرف سلع فارق نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.