متحدث سفارة الصين بالقاهرة: التشريع الجديد يحفظ أمن هونج كونج

قال جاو جي شيان، المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، إن تصويت نواب المجلس الوطني الشعبي الصيني الثالث عشر "البرلمان الصيني"، بشأن قانون لحماية الأمن القومي في هونج كونج، يعد حدثًا كبيرًا ذا أهمية خاصة وتأثير بعيد المدى في تطبيق استراتيجية "دولة واحدة ونظامان"، مما يعكس تمامًا إرادة الحكومة المركزية القوية وتصميمها الراسخ على حماية الأمن القومي.وأضاف: يجسد التصويت اهتمام الحكومة المركزية الكبير بالمصالح العامة لهونج كونج والرفاهية الأساسية لمواطني هونج كونج.وأشار إلى أنه صوت نواب المجلس الوطنى الشعبى الصينى الثالث عشر الذين حضروا الجلسة الختامية لدورتها السنوية الثالثة للموافقة على قرار المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بشأن إنشاء وتحسين النظام القانونى وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي.وأوضح: وفقًا للدستور والقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، يستهدف قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بإنشاء وتحسين نظام قانوني وآليات إنفاذ على مستوى الدولة لحماية الأمن القومي في المنطقة فئة ضيقة جدًا من الأفعال تهدد بشكل خطير الأمن القومي وليس لها تأثير على درجة عالية من الحكم الذاتي في هونج كونج، أو الحقوق والحريات القانونية لسكانها أو الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب فيها.وتابع: الاستراتيجية الجديدة ستعمل فقط على تحسين النظام القانوني والنظام الاجتماعي في هونج كونج، وحماية المبدأ الأساسي القائم على "دولة واحدة ونظامان" وحماية ازدهار واستقرار هونج كونج على المدى الطويل.وقال إنه مع ضمان الأمن القومي، ستشهد هونج كونج مستقبلًا أفضل، مضيفا أن تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة هو من الشئون الداخلية البحتة للصين، وليس لأي دولة أجنبية الحق في التدخل، حيث وجهت بعض الدول اتهامات غير معقولة للصين بدافع الحيل السياسية.وأكد أن الصين تعارض بشدة مثل هذا التدخل، مضيفا أن بكين تؤمن بأن جميع البلدان والشعوب التي تدعم التنمية السلمية للصين، يرغبون في رؤية هونج كونج تحافظ على الازدهار والاستقرار على المدى الطويل، وجميع البلدان والشعوب التي تدعم السياسة الخارجية المستقلة وتعارض التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، سوف تفهم وتدعم موقف الصين.