«الزراعة» تصدر 6 توصيات فنية لمزارعي الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر يونيو:أولا: أهم العمليات1-هام وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة4- فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة5- اكتمال نمو السباطات6- جمع المحصول في الأصناف المبكرة والتحميل والنقل.