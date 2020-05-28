«الزراعة» تصدر 6 توصيات فنية لمزارعي الموز
الخميس 28/مايو/2020 - 02:47 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر يونيو:
أولا: أهم العمليات
1-هام وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح
2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4- فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة
5- اكتمال نمو السباطات
6- جمع المحصول في الأصناف المبكرة والتحميل والنقل.
أولا: أهم العمليات
1-هام وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح
2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4- فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة
5- اكتمال نمو السباطات
6- جمع المحصول في الأصناف المبكرة والتحميل والنقل.