جهاز خليج السويس: جارٍ إصلاح خط مياه منطقة عتاقة الصناعية (صور)

أعلن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، عن انقطاع المياه عن منطقة عتاقة الصناعية بشمال خليج السويس نتيجة حدوث كسر بخط مياه قطر ٩٠٠ مم المغذي لشركات ومصانع المنطقة الصناعية.وأوضح شاهين، ان الجهاز يقوم بإصلاح خط المياه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء خلال ساعات لعودة الحياة بالمنطقة الصناعية.