الأنبا مكاريوس يترأس الاجتماع الأسبوعي «أونلاين»

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم الخميس، الاجتماع العام الأسبوعي، دون حضور وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات صلوات القداسات والاجتماعات والأنشطة الروحية "أونلاين"، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.