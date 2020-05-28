«الزراعة» تصدر 5 توصيات فنية لمزارعي الزيتون
الخميس 28/مايو/2020 - 02:44 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر يونيو:
أولا: أهم العمليات
1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة
2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4- ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري
5- دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.
أولا: أهم العمليات
1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة
2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4- ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري
5- دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.