«الزراعة» تصدر 5 توصيات فنية لمزارعي الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر يونيو:أولا: أهم العمليات1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة4- ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري5- دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.