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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا وسويسرا تبحثان تخفيف قيود السفر بين البلدين

الخميس 28/مايو/2020 - 02:40 م
السفر
السفر
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بحث وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، مع وزيرة العدل السويسرية المستشارة كارين كيلر سوتر، خلال اتصال هاتفي، تخفيف شروط الدخول ورفع قيود السفر بين البلدين وإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات الخميس، إن سويسرا والنمسا تسيران على الطريق الصحيح في مكافحة فيروس كورونا المستجد، معربًا عن شكره إلى الحكومة السويسرية على التعاون الجيد في هذا الصدد.

وأضاف الوزير أن المحادثة الهاتفية ركزت على التخفيف التدريجي لأنظمة الدخول والرفع المقرر لجميع قيود السفر بين سويسرا والنمسا في منتصف يونيو 2020، مشيرا إلى أنه بحث أيضا مع الوزيرة السويسرية إصلاح سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية وحماية حدود منطقة شنجن الخارجية.

يذكر أن سويسرا والنمسا وألمانيا وافقت بالفعل في أول مايو الجاري على رفع جميع قيود السفر فيما بينها، اعتبار من 15 يونيو المقبل، شريطة أن تسمح التطورات الوبائية بذلك.

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