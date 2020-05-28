«الأرندي» يدعو لبناء جبهة داخلية لتحصين الجزائر من التهديدات

دعا الطيب زيتوني، الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني الديمقرطي الجزائري (الأرندي) مختلف الشركاء السياسيين إلى بناء جبهة داخلية لتحصين الجزائر من كل التهديدات.وأكد زيتوني، في كلمته خلال المؤتمر العام السادس للحزب، الخميس، والذي شهد تنصيبه أمينا عاما للحزب خلفا لعز الدين ميهوبي، دعم حزبه للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية، التي أشاد بموقفها تجاه تحامل الإعلام الفرنسي الرسمي ومحاولات التدخل السافر والمساس بمؤسسات الدولة وسيادة الشعب الجزائري.وقال زيتوني إنه لديه نظرة سياسية جديدة تنتهج سياسة التوافق المسؤول لفائدة لمصلحة العليا للبلاد"، داعيا مختلف الشركاء السياسيين إلى بناء جبهة داخلية لتحصين الجزائر من كل التهديدات.وأوضح أن نظرته السياسية ترتكز على النقاش الداخلي لإعداد حلول مسؤولة لمختلف القضايا وذلك بعيدا عن الشعوبية، من خلال والحد من الإقصاء والتهميش مع استرجاع الطاقات التي فقدها الحزب.وأعلن عن خطوات ميدانية لتعزيز التلاحم داخل الحزب وتدريب القيادات والأعضاء ملتزما بالعمل على لم شمل المناضلين والابتعاد عن كل عوامل التفرقة في ظل الجزائر الجديدة.وأشاد زيتوني بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ انتخابه، ومن بينها مسودة مشروع تعديل الدستور التي عرضتها الرئاسة للنقاش، ودعا أعضاء الحزب إلى تقديم اقتراحاتهم حول هذه الوثيقة، وأعلن عن تشكيل لجنة خبراء بالحزب ستقدم اقتراحاتها في الأيام المقبلة.