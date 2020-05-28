ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى النمسا لـ15 ألفا و286

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد الى 15 ألفا و286 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و628 حالة.وقال بيان لوزارة الصحة- اليوم الخميس- إنه يتواجد بالمستشفيات 107 حالات منها 30 حالة في وحدات العناية المركزة فيما توفي 668 حالة.وأشار البيان الى أنه تم تسجيل 28 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية كما ارتفع عدد الإصابات فى العاصمة فيينا إلى 3198 وبلغت وفيات العاصمة 172 حالة وتعافت 2607 حالات.