اشتباكات حادة بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق جنوب طرابلس

شهد جنوب العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، اشتباكات حادة بيت قوات الجيش الليبي، وميليشيات الوفاق، في عدد من المحاور، ما أسفر عن سقوط طائرة تركية مسيرة انتحارية.ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، فقد اندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين طرفي النزاع في محاور الرملة وعين زارة ووادي الربيع والخلاطات جنوب طرابلس، بعد يوم من سيطرة الجيش على محور الكاريزما وتقدمه باتجاه محور المطار، في حين تحدثت مصادر عسكرية عن تحرك عدة كتائب عسكرية ومنظومات للدفاع الجوي نحو مدينة مصراتة.وفي غصون ذلك، أكد شهود عيان عن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية في الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أشار آخرون إلى تحليق مكثف للطيران التركي في العاصمة الليبية.من جهته، قال اللواء فوزي المنصوري آمر محور عين زارة وقوة عمليات أجدابيا، إن قوات الوفاق استخدمت طائرات مسيّرة جديدة من طراز (ألباغو) ذات الجناح الثابت المعروفة باسم (الكاميكاز)، موضحا أنها طائرات انتحارية دون طيار، سبق وأن تم استخدامها من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن.