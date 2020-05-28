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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزراء إفريقيا يناقشون تأثير كورونا على الثقافة والتراث

الخميس 28/مايو/2020 - 02:34 م
كورونا
كورونا
رامى حسين
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شاركت وزارة السياحة والآثار في المنتدى الافتراضي الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي AUC لوزراء الاتحاد الأفريقي المسؤولين عن الفنون والثقافة والتراث والآثار عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد ( COVID-19) على القطاع والعاملين به، وجهود الدول لتوفير التراث الثقافي والأثري للمجتمع وإتاحته للجمهور؛ مع الحفاظ على سلامة موظفيهم.

وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، أن الوزراء ناقشوا الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لدعم قطاع الفنون والثقافة والتراث والآثار في أفريقيا بما يتماشى مع الاستراتيجية القارية للاتحاد الأفريقي استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19، بالإضافة إلى التفكير في الاستجابات التي يتم البدء بها عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وخلال المنتدى الافتراضي، عرضت إيمان زيدان جهود وزارة السياحة والآثار المصرية وتعاملها مع الأزمة، حيث اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم المواقع الأثرية والمتاحف، وتطوير خدمات الزائرين بها استعدادا للفتح بعد اتخاذ إجراءات التعايش، مؤكدة أن العمل مستمر في مختلف المشروعات لافتتاحها بعد انقضاء الأزمة، مثل قصر البارون والمتاحف الجديدة أبرزها متحف شرم الشيخ.

وتناولت أيضا المبادرات التي أطلقتها الوزارة للتطبيقات الافتراضية تحت شعار ”Experience Egypt from Home مثل الجولات الإفتراضية لعدد من المواقع الأثرية والمتاحف والجولات داخل المتاحف بالتعاون مع الشركاء من المعاهد والمؤسسات الثقافية الأثرية وغيرها، وبتشجيع رواد الأعمال من الشباب والشركات الناشئة، يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لبناء أرشيف رقمي من الجولات الافتراضية والصور والمقاطع المصورة لتوثيق المقتنيات المتحفية والمواقع الأثرية.

كما شهدت الوزارة الاحتفال بعدد من الفعاليات الثقافية مثل يوم التراث العالمي واليوم العالمي للمتاحف بعدد من الأنشطة من خلال البث المباشر على منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت؛ حيث تم الإعلان عن كشف أثري جديد، وعرض رسالة للإنسانية من أهرامات الجيزة لدعم العاملين بالقطاع الطبي في العالم وللحث على الالتزام بالبقاء بالمنزل والبقاء آمنين.

جدير بالذكر أن المنتدى الإفتراضي شهد حضور واسع للوزراء المسئولين عن الفنون والثقافة والآثار والتراث من عدة دول افريقية منها؛ تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، موزمبيق، تنزانيا، جيبوتي زمبابوي، أوغاندا، كوتيفوار وغيرهم من المنظمات الثقافية لعموم أفريقيا، والجماعات الاقتصادية الإقليمية (RECs)، ومنظمات الأمم المتحدة، ومسئولون من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأقسام ذات الصلة.

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