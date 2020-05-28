«مملكة إبليس 2» أمام الجهة العارضة: تم تسليم الحلقات

سلّمت الجهة المنتجة لـ"مملكة ابليس" حلقات الجزء الثاني من المسلسل للجهة العارضة؛ استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في جزئه الأول الذي عُرض عبر تطبيق (شاهد VI P).وتشهد أحداث الجزء الثاني تطورات كبيرة بعد دخول الأقزام إلى حارة فتحي إبليس فمن المقرر أن يكون لهم دور كبير ومؤثر في أحداث العمل."مملكة إبليس" بطولة غادة عادل، إيمان العاصي، كريم قاسم، خالد أنور، محمد جمعة، سلوى خطاب، رانيا يوسف، ومحمود الليثي ومن تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني.