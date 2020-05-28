«الصين من جديد».. تفاصيل غزو ملايين «الزيز» العالم

ماهي حشرة الزيز؟

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- حشرات الزيز تكون عرضة للافتراس من الضفادع والراكون والسلاحف والطيور.



- على مدار القرون الماضية، اعتز الصينيون بحشرة الزيز واعتبروها رمزا للقوة والنهضة، وذلك لانبهارهم بدورة حياتها وتفاصيل معيشتها الغريبة.



- سميت حشرات الزيز بهذا الاسم لصوت "الزأزأة" الذي تطلقه، ويعد هذا الصوت مزعجا بشدة لمن يسمعه.



- توجد حشرة الزيز في كل مكان في العالم لكنها تنشط بشدة في الصحاري، وتخرج بجسدها الثقيل لتحدث صوتا مزعجا وتلتهم النباتات.



- تثير حشرة الزيز الرعب عند ظهورها في كل دول العالم، فالتهامها النباتات والخضروات والفواكه يؤثر على طعام دول كثيرة.





- حشرات الزيز تكون عرضة للافتراس من الضفادع والراكون والسلاحف والطيور.- على مدار القرون الماضية، اعتز الصينيون بحشرة الزيز واعتبروها رمزا للقوة والنهضة، وذلك لانبهارهم بدورة حياتها وتفاصيل معيشتها الغريبة.- سميت حشرات الزيز بهذا الاسم لصوت "الزأزأة" الذي تطلقه، ويعد هذا الصوت مزعجا بشدة لمن يسمعه.- توجد حشرة الزيز في كل مكان في العالم لكنها تنشط بشدة في الصحاري، وتخرج بجسدها الثقيل لتحدث صوتا مزعجا وتلتهم النباتات.- تثير حشرة الزيز الرعب عند ظهورها في كل دول العالم، فالتهامها النباتات والخضروات والفواكه يؤثر على طعام دول كثيرة.

تحذيرات شديدة أعقبتها تساؤلات عديدة مصحوبة بالقلق الشديد، بعد تحذيرات عالمية من كارثة جديدة ستحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل نهاية عام 2020، حيث أفادت التقارير العالمية بأن ملايين الحشرات التي تُسمى "الزيز" ستغزو الكرة الأرضية، حيث ستخرج من باطن الأرض وتتسبب في كوارث عديدة.تأتي هذه الكارثة الجديدة في وقتٍ لم يعد العالم قادرًا على مواجهة وباء كورونا المستجد، فما زال الملايين مصابين بفيروس كورونا، وهناك آلاف الوفيات على مستوى العالم جعلت الرعب يسيطر على قلوب الجميع.- تمتلك حشرة الزيز 4 أجنحة رفيعة، تستطيع بها أن تغطي الجزء الخلفي من جسدها.- وفقا لتقارير علمية فإن حشرة الزيز لونها داكن، كما أن طولها يتراوح بين سنتيمترين و5 سنتيمترات.- تمتلك حشرة الزيز عينين صغيرتين تبعد كل منهما عن الأخرى، حيث يصفها علماء الحشرات ب"المرعبة".- تظهر حشرة الزيز كل 13 أو 17 عاما.- خطرها على الإنسان غير مباشر، فتأثيرها المدمر يكون خطرا على بساتين الفاكهة، والأشجار، حيث تبدأ كوارثها في الظهور حين تضع إناث حشرة الزيز مليارات البيض.- تثبت الدراسات العلمية أن هناك 1.5 مليون حشرة ستخرج من كل فدان.- يشاهد تلك الظاهرة الفريدة سكان مناطق جنوب ولاية فرجينيا وولايتي ويست فرجينيا ونورث.- بعد خروج حشرات الزيز من الأرض، تتخلص كل حشرة من هيكلها الخارجي، وتترك أجنحتها لتجف، حيث تكون مبللة، ثم تبدأ في التحليق.