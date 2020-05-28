فايقة فهيم: الرئيس دعم شهداء الأطقم الطبية عرفانًا بتضحياتهم

توجهت النائبة فايقة فيهم، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس السيسي، للاهتمام والدعم الكامل الذي يوليه لأسر الشهداء من الأطقم الطبية إثر إصابتهم بفيروس كورونا، ومعايدته والاهتمام الذي ولاه لأولادهم في عيد الفطر.ولفتت فهيم، في بيان لها، أن الرئيس السيسي دعم شهداء الأطقم الطبية بعدد من القرارت الإيجابية والإنسانية أهمها معاملتهم كشهداء القوات المسلحة والشرطة، وإطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية على المدارس والمنشآت مثل شهداء القوات المسلحة.وثمنت عضو مجلس النواب، الهدايا التي أرسلها الرئيس السيسي لأبناء هؤلاء الشهداء، والتعهد بسد كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتوفير الرعاية الكاملة لهم في جميع نواحي الحياة، وذلك عرفانا بحجم الدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية وأنهم ضحوا بأرواحهم فداء لحماية صحة الشعب المصري.