الخطوط الجوية النمساوية تستأنف عملها منتصف يونيو

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، الخميس، عن استئناف عملها يوم 15 يونيو المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).قال بيان للشركة، اليوم، إن الرحلات ستعود مرة أخرى اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل وتطير إلى 37 مدينة وعاصمة حول العالم وهو ما يمثل 10% فقط من مستوى الرحلات قبل أزمة كورونا.وأضاف البيان أن الرحلات الطويلة لن تكون جزءًا من برنامج العودة فى هذه المرحلة حيث سيتم الاعتماد على استخدام طائرات صغيرة.كانت آخر رحلة للطيران النمساوي قبل أزمة كورونا في 19 مارس الماضي قادمة من شيكاغو إلى فيينا، حيث شهدت فترة التوقف رحلات استثنائية؛ بهدف الإغاثة وإعادة العالقين.