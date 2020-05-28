وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوي بـ«الألوان والدرجات»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تقرر بعد إذا كان ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون على التابلت أم على رابط تعلنه وزارة التربية والتعليم.وأضاف "شوقي" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن النتيجة هذا العام ستكون أكثر تفصيلًا من الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أنها ستكون بـ"الألوان والدرجات".ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم من قبل فيما يخص النتيجة بالألوان تنشر "الدستور" معنى الألوان.- يظهر في بطاقة طلاب الصف الأول الثانوي عمود ملون في كل مادة امتحنها الطالب، وعلى كل عمود توجد نقطة سوداء تعبر عن نتيجة الطالب في هذه المادة.- إذا ظهرت النقطة السوداء على الجزء الأزرق في العمود فهذا معناه أن الطالب متفوق في هذه المادة.- أما في حالة إذا ظهرت النقطة السوداء على الجزء الأخضر فهذا يعني أن الطالب درجته جيدة في المادة ومستواه مناسب للتوقعات.- وإذا ظهرت النقطة السوداء على الجزء الأصفر في العمود فهذا يعني أن الطالب حصل على درجة النجاح في المادة.- أما لو ظهرت النقطة السوداء على اللون الأبيض فهذا يعني أن الطالب راسب في المادة، وعليه إعادتها.- بالنسبة للمثلثين الموجودين في كل عمود فهما يشيران إلى مستوى الطالب في المادة مقارنة بمتوسط مستوى نتيجة زملائه الموجودين على مستوى الجمهورية.- وفي حالة عدم حضور الطالب للاختبار، فسوف يظهر في كارت النتيجة شريط كامل باللون الرمادي.