مستشفيات دمياط تمنع الدخول دون كمامة

قال الدكتور إبراهيم الصياد، مدير مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، إنه يجب على جميع المترددين على المستشفى ابتداءً من يوم السبت القادم، ارتداء الماسك (الكمامة) قبل وأثناء التواجد داخل حرم المستشفى.وسيمنع من لم ينفذ تلك التعليمات من الدخول للمستشفى، وقياس درجة الحرارة بواسطة كاشف الحرارة على بوابات المستشفى بواسطة الأطباء والتمريض.كما طالب الصياد بعدم اصطحاب الأطفال للمستشفى نهائيًا إلا لتوقيع الكشف الطبي على الطفل، مضيفًا أنه لا توجد زيارات للمرضى داخل المستشفى حاليًا فلا داعِ للازدحام أمام بوابات المستشفى.ومن جانبها، أعلنت إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بدمياط، أنه لن يسمح بالدخول للمستشفى دون كمامة كان المترددين سواء مرضى ومرافقين بدءً من يوم السبت القادم، وأن الدخول من بوابة واحدة للمرور على فريق الفرز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المستشفى، والانتظار في الأماكن المخصصة لانتظار المرضي.