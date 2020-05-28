7 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الخميس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1168 حالة.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 699.كان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من يونيو المقبل.