16 توجهًا للدولة في موازنة العام المالي 2020-2021

كشفت موازنة المواطن للعام المالي 20202021 عن أهم توجهات الموازنة العامة للدولة، والتي تمثلت في:

- خفض العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

- خفض معدل الدّين العام إلى 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021.

- تحقيق فائض أوّلي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

- زيادة إجمالي الإيرادات بمعدل نمو 13.6%.

- زيادة إجمالي المصروفات بمعدل 8.8%.

- 133.3 % زيادة في مخصصات المياه.

- 46.2 % زيادة في مخصصات الإسكان الاجتماعي.

- 33.7 % زيادة في إجمالي الانفاق على باب شراء السلع والخدمات.

- 26.4 % زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.

- 20.9 % زيادة في مخصصات الأدويّة.

- 17.8 % زيادة في مخصصات الأغذية.

- 17.5 % زيادة في مخصصات النقل والانتقالات.

- 16.7 % % زيادة في دعم الصادرات.

- 11.3 % زيادة في الأجور.

- 3.9 % زيادة في دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين.

- 2.7 % زيادة في الدعم النقدي.