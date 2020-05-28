16 توجهًا للدولة في موازنة العام المالي 2020-2021
الخميس 28/مايو/2020 - 01:30 م
حسن كامل – راندا التونيطباعة
كشفت موازنة المواطن للعام المالي 20202021 عن أهم توجهات الموازنة العامة للدولة، والتي تمثلت في:
- خفض العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- خفض معدل الدّين العام إلى 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021.
- تحقيق فائض أوّلي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة إجمالي الإيرادات بمعدل نمو 13.6%.
- زيادة إجمالي المصروفات بمعدل 8.8%.
- 133.3 % زيادة في مخصصات المياه.
- 46.2 % زيادة في مخصصات الإسكان الاجتماعي.
- 33.7 % زيادة في إجمالي الانفاق على باب شراء السلع والخدمات.
- 26.4 % زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.
- 20.9 % زيادة في مخصصات الأدويّة.
- 17.8 % زيادة في مخصصات الأغذية.
- 17.5 % زيادة في مخصصات النقل والانتقالات.
- 16.7 % % زيادة في دعم الصادرات.
- 11.3 % زيادة في الأجور.
- 3.9 % زيادة في دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين.
- 2.7 % زيادة في الدعم النقدي.
- خفض العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- خفض معدل الدّين العام إلى 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021.
- تحقيق فائض أوّلي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة إجمالي الإيرادات بمعدل نمو 13.6%.
- زيادة إجمالي المصروفات بمعدل 8.8%.
- 133.3 % زيادة في مخصصات المياه.
- 46.2 % زيادة في مخصصات الإسكان الاجتماعي.
- 33.7 % زيادة في إجمالي الانفاق على باب شراء السلع والخدمات.
- 26.4 % زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.
- 20.9 % زيادة في مخصصات الأدويّة.
- 17.8 % زيادة في مخصصات الأغذية.
- 17.5 % زيادة في مخصصات النقل والانتقالات.
- 16.7 % % زيادة في دعم الصادرات.
- 11.3 % زيادة في الأجور.
- 3.9 % زيادة في دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين.
- 2.7 % زيادة في الدعم النقدي.