محافظ المنوفية يتابع خطة مجابهة فيروس كورونا

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاجتماع الدوري للوقوف على أخر المستجدات والموقف الحالي لفيروس كورونا، اليوم الخميس، بحضور الأستاذ محمد موسي، نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة، ومدير عام الطب الوقائي بالمديرية، ومدير مستشفى الحميات بشبين الكوم.وشدد المحافظ على ضرورة زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المركزية كإجراء احترازي لضمان سرعة التعامل الفوري مع الحالات وإعداد بيان عن نسب الاشغال الخاصة بالمرضى والعناية المركزة بمستشفيات الحميات والصدر والعام والمركزى.كما أصدر المحافظ توجيهًا للمستشفيات العامة والمركزية والتى حددتها وزارة الصحة بوضع خطة وقائية وارشادية وتحديد المسارات واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الاختلاط للحد من انتشار الفيروس.واستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مع الحالات المصابة، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة مخاطبة الوزارة لتوفير جهاز أشعة مقطعية بحميات شبين الكوم نظرا لشدة الاحتياج إليه وضمان تقديم الخدمة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.