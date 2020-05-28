روسيا تنفذ «التيار الشمالي-2» رغم شبح العقوبات

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد أي تغيير في خطط بلاده لإتمام تشييد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2"، مشيرا إلى أن موسكو تنظر للعقوبات على هذا المشروع بشكل سلبي.وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لمخاطر فرض عقوبات جديدة ضد "التيار الشمالي -2": "كما تعلمون، لا يوجد أي تغيير في الخطط بشأن "التيار الشمالي - 2".وأضاف "موقفنا إزاء أي عقوبات معروف جيدا، وهو سلبي"، وتابع:"نعتقد أن هذه العقوبات ليست سوى منافسة غير عادلة وأعمال تتعارض مع القانون الدولي".