روسيا تنفذ «التيار الشمالي-2» رغم شبح العقوبات
الخميس 28/مايو/2020 - 01:29 م
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد أي تغيير في خطط بلاده لإتمام تشييد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2"، مشيرا إلى أن موسكو تنظر للعقوبات على هذا المشروع بشكل سلبي.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لمخاطر فرض عقوبات جديدة ضد "التيار الشمالي -2": "كما تعلمون، لا يوجد أي تغيير في الخطط بشأن "التيار الشمالي - 2".
وأضاف "موقفنا إزاء أي عقوبات معروف جيدا، وهو سلبي"، وتابع:"نعتقد أن هذه العقوبات ليست سوى منافسة غير عادلة وأعمال تتعارض مع القانون الدولي".
وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لمخاطر فرض عقوبات جديدة ضد "التيار الشمالي -2": "كما تعلمون، لا يوجد أي تغيير في الخطط بشأن "التيار الشمالي - 2".
وأضاف "موقفنا إزاء أي عقوبات معروف جيدا، وهو سلبي"، وتابع:"نعتقد أن هذه العقوبات ليست سوى منافسة غير عادلة وأعمال تتعارض مع القانون الدولي".